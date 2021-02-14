Путин прокомментировал акции в поддержку Навального

Президент России уже традиционно не назвал оппозиционного политика по имени

Президент РФ Владимир Путин в ходе закрытой встречи с главными редакторами СМИ прокомментировал прошедшие акции в поддержку Алексея Навального.

Об этом сообщают Интерфакс и Медуза.

Путин вновь не назвал по имени Алексея Навального, упоминал лишь как "фигуранта". Он заявил, что люди выходили на протесты "в том числе и не из-за этого фигуранта".

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Протестные настроения президент РФ связал с ухудшением уровня жизни и усталостью россиян. Он пояснил, что когда человек начинает хуже жить, то винит в этом начальство.

"Такова доля начальства. Здесь уже ничего не поделаешь", – пожаловался Путин.

Ситуацией же пользуются "всякие противоборствующие силы и в Европе, и в США, и в России".

"Ведь и фигуранта этого тоже используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе и у нас, возникает... недовольство людей, в том числе по отношению... условий, в которых они живут, уровнем своих доходов..." — сказал Путин.

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Он также заявил, что "потенциальные противники со времен царя Гороха всегда опирались на людей очень амбициозных, жаждущих власти, всегда их использовали".

Путин уточнил, что "использовали, конечно, не для их интересов, а для своих собственных. И здесь ничего нового мы не видим. Вообще не вижу я ничего нового. Амбиций много, энергии много. Желание заработать побольше денег, прорваться к власти, очевидно. И все это просто самым активным образом используется. Для чего? Тоже очевидная вещь".

Президент РФ высказал уверенность, что власть должна набраться терпения и работать ритмично, "не заливать деньгами проблемы".

Напомним, что 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному, отменив условный срок, к которому его приговорили ранее. Оппозиционер получил 3,5 года колонии общего режима. В Общественной наблюдательной комиссии утверждают, что его собираются отправить в одну из колоний Центрального федерального округа РФ.

В тот день в России состоялись массовые протесты в поддержку оппозиционера, на которых снова задержали тысячи демонстрантов.

Российская оппозиция анонсировала новые акции протеста в воскресенье, 14-го февраля, а власти пообещали не играть в кошки-мышки: