Путин снова намекнул россиянам на отключение интернета

Президент России Владимир Путин не исключает, что страну отключат от зарубежных интернет-сервисов.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы главредов российских СМИ.

Российский президент объяснил, что причиной отключения россиян от мирового интернета могут стать некие "враждебные действия" против РФ.

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"У меня, например, нет желания что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но, когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться – не исключаю", – утверждает президент России.

Напомним, ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти России готовы отключить страну от глобального интернета и перейти на автономную работу "рунета", если понадобится, поскольку у Кремля имеются все необходимые для этого технологии и законодательные решения.

Мы также сообщали, что президент России Владимир Путин подписал закон "о цензуре в интернете", который наделяет Роскомнадзор правом блокировать интернет-ресурсы из-за "дискриминации" в отношении российских СМИ.