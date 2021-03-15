"Рано праздновать": главный инфекционист США предупредил о новой волне COVID-19

Фаучи призвал Трампа повлиять на своих сторонников в отношении вакцинации

Главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи заявил об угрозе новой волны коронавирусной инфекции COVID-19 и призвал бывшего президента Дональда Трампа убедить своих сторонников вакцинироваться.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В программе одного из телеканалов Фаучи рассказал про новые направления распространения инфекции в Европе и предупредил о возможности возникновения подобных в США уже через несколько недель.

Фаучи подчеркнул, что еще очень рано праздновать победу над вирусом.

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"Они думали, что избавились от вируса, но это не так. И теперь количество случаев увеличивается", - сказал он, подразумевая европейских чиновников.

Инфекционист также призвал Дональда Трампа убедить своих сторонников вакцинироваться от коронавируса, как способ преодолеть скептицизм в отношении вакцины среди республиканцев.

"Я думаю, это будет иметь огромное значение, если Трамп выразит поддержку вакцинации", – сказал Фаучи.

Накануне канал PBS обнародовал опрос, согласно которому почти половина мужчин, которые относят себя к республиканской партии, сказали, что не будут вакцинироваться от COVID-19.