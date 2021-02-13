Разработчики вакцины AstraZeneca проверят ее эффективность для детей

На сегодняшний день вакцинами от COVID-19 можно прививать пациентов старше 16 лет

Оксфордский университет и шведская компаниия AstraZeneca планируют исследовать действие на детей и подростков своей вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Во время испытаний создатели препарата намерены определить, насколько эффективна вакцина для возрастных групп от шести до 17 лет.

Для участия в исследовании привлекут 300 волонтеров. Тестовую вакцинацию начнут в этом месяце.

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Хотя большинство детей имеют меньшие риски серьезного течения болезни по сравнению со взрослыми, разработчики все же решили установить, безопасен ли для них препарат.

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Оксфордский университет и шведская компаниия AstraZeneca изучат иммунную реакцию детей и подростков на вакцину, ведь некоторым из них могут потребоваться прививки.

Результаты исследований также позволят установить, можно ли контролировать распространение коронавируса среди младших возрастных групп.

Напомним, эффективность англо-шведской вакцины AstraZeneca после введения первой дозы составляет 76%. Уже после второй дозы повышается до 82%. Интервал между введением первой и второй дозы составляет до 8-12 недель. Как и другие вакцины, этот препарат разрешено применять только взрослым. Но некоторые страны запретили использовать AstraZeneca людям старше 55 лет.

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