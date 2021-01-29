Разрушено два этажа: в жилом доме в Австрии прогремел сильный взрыв

Есть ли погибшие – пока неизвестно

В многоквартирном доме под Веной прогремел взрыв. В результате несколько этажей обрушились, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Noen.

Инцидент произошел около 8:00 в коммуне Лангенцерсдорф (федеральная земля Нижняя Австрия). Несколько этажей здания и крыша обрушились, повреждены припаркованные рядом автомобили.

На место происшествия сразу же выехали пожарные. Задействованы также два вертолета для оказания медицинской помощи.

Количество людей, находящихся в здании, пока неизвестно. При этом уточняется, что спасти удалось как минимум одного жителя.

Источник: ALEXANDRA SCHWARZ-GOERLICH/Reuters

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Источник: ALEXANDRA SCHWARZ-GOERLICH/Reuters

Источник: ALEXANDRA SCHWARZ-GOERLICH/Reuters

Как сообщалось ранее, в пригороде Баку произошел взрыв в двухэтажном частном доме, в результате которого несколько человек оказались под завалами.

Кроме того, похожий инцидент произошел в центральном квартале Мадрида, где взрывом газа были практически уничтожены три верхних этажа многоквартирного дома и погибли не менее четырех человек.