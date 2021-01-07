Это не Америка: мировые лидеры о штурме Конгресса США

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Штурм Конгресса США сторонниками Дональда Трампа вызвал шок в мировом сообществе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба относительно сцен в Вашингтоне высказал уверенность, что американская демократия преодолеет этот вызов:

"Необходимо как можно скорее восстановить верховенство закона и демократические процедуры. Это важно не только для США, но и для Украины и всего демократического мира".

А британский премьер Борис Джонсон считает штурм Капитолия позорным:

"То, что происходит в американском Конгрессе, – позор! Соединенные Штаты стоят на страже демократии во всем мире. И сейчас как никогда важно мирно передать власть избранному президенту".

Атакой на демократию и верховенство права назвал события в Вашингтоне главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель. В своем Twitter он призвал уважать результаты выборов президента.

На том же настаивает министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан:

"Насилие против американских институтов – серьезная атака на демократию. Я их осуждаю. Необходимо уважать волю и голос американского народа".

Шок и беспокойство событиями в США выразила и Канада.

"Канадцы глубоко встревожены и опечалены нападками на демократию в Соединенных Штатах, нашем ближайшем союзнике и соседе. Насилие никогда не сможет подавить волю народа. Демократию в США необходимо поддерживать – и так и будет", написалпремьер-министр страны Джастин Трюдо.

Генсек ООН Антониу Гутерриш был "опечален" событиями в Капитолии США, заявил его пресс-секретаря Стефан Дюжаррик:

"В таких обстоятельствах важно, чтобы политические лидеры внушали своим последователям необходимость воздерживаться от насилия, а также уважать демократические процессы и верховенство закона".

"Расстроен новостями о беспорядках и насилии в Вашингтоне. Нельзя допустить, чтобы демократический процесс был подорван незаконными протестами", написал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал вчерашнее буйство в Капитолии "позорным актом":

"Я не сомневаюсь, что американская демократия восторжествует – так было всегда".

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази:

"Я уверен, что американский народ и его избранные представители будут знать, как отразить это нападение, и будут продолжать защищать ценности, на которых были основаны Соединенные Штаты".

Президент Франции Эммануэль Макрон в видеообращении подчеркнул:

"То, что произошло сегодня в Вашингтоне, определенно не американское. Мы верим в силу наших демократий. Мы верим в силу американской демократии".

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил:

"Трамп и его сторонники должны наконец принять решение американских избирателей и прекратить топтать демократию".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал насильственные протесты в Вашингтоне "шокирующими сценами" и заявил, что нужно уважать результаты демократических выборов в США.

"Я с беспокойством слежу за новостями, которые поступают с Капитолийского холма в Вашингтоне. Я верю в силу американской демократии. Новое президентство Джо Байдена преодолеет это время напряженности, объединив американский народ", написал премьер-министр Испании Педро Санчес.

С призывами обеспечить мирную передачу власти и уважать демократические ценности выступили также министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, главы правительств Чехии, Канады Швеции, Норвегии, Финляндии, Австралии, Новой Зеландии.

Напомним, в попытке добиться пересмотра итогов президентских выборов сторонники действующего президента США Дональда Трампа смели кордоны полиции и ворвались в здание Капитолия. Там проходило заседание обеих палат американского Конгресса, которые утверждали результаты голосования Коллегии выборщиков, отдавшей победу Джо Байдену.

Служба безопасности эвакуировала конгрессменов на военную базу, с которой они вернулись в здание Капитолия после наведения порядка.

В настоящее время работа Конгресса восстановлена. Законодательный орган подтвердил победу Джо Байдена над действующим президентом Дональдом Трампом.

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