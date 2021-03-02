Реинтеграция освобожденных территорий: Баку дал урок Киеву, как вернуть мирную жизнь (видео)

За событиями в Ереване пристально следят в соседней стране. Быстрая и ожесточенная военная операция в конце прошлого года завершилась победой Азербайджана. И теперь власти страны на реинтеграцию бывших оккупированных территорий направляют огромные финансовые и людские ресурсы.

Что из этого следует, расскажет Андрей Кузаков.

Журналист рассказывает, как на такую специфическую попытку революции в Армении отреагировали в Азербайджане – власти, военные и рядовые граждане. В Азербайджане пытаются продемонстрировать, что проблемы соседей их не касаются. Об этом сказал президент Ильхам Алиев. Власти в Баку больше озабочены попытками международных партнеров Армении модернизировать вооружение тамошней армии.

Баку обеспокоен, потому что при желании можно заподозрить, что в Ереване рассчитывают на реванш. Однако главный вопрос, который сейчас беспокоит азербайджанцев – это Нагорный Карабах, который они вернули. Беженцы хотят увидеть свои дома, покинутые в начале 90-х, а власти беспокоит, как восстановить регион. Нам удалось попасть в Нагорный Карабах. То, что мы увидели, нас шокировало. И это важно, ведь Украине тоже придется возвращать свои оккупированные территории.

Насколько все сложно? Нам удалось поговорить об этом с президентом Азербайджана. А потом убедиться собственными глазами. Детали смотрите в нашем репортаже.

30 лет земляной вал разделял Азербайджан с Нагорным Карабахом. Сейчас мы имеем возможность попасть на освобожденные территории. В Украине довольно часто звучит не совсем понятное слово "реинтеграция", то есть возвращение оккупированных территорий. Реинтеграция Донбасса, реинтеграция Крыма ... Как это выглядит? Вот наглядный пример.

Слева и справа – руины. Когда-то это была линия разграничения. Тысячи гектаров оборонных укреплений, минные поля и разрушенные дома. Мы заезжаем в Агдамский район. Некогда цветущий Агдам – ныне город-призрак. На улицах ни души. Разве что истощенные от голода редкие кошки и собаки, оставшиеся здесь после ухода армянских подразделений. Среди тысяч зданий уцелела лишь мечеть.

Фотограф Резат Дегати стал свидетелем тех событий и рассказывает, что это фото было сделано вот на этом месте. Вот видим мечеть. На этой фотографии женщина плачет, она только что увидела тела своего мужа и сына.

30 лет назад здесь кипела жизнь. Вы можете видеть, на этих фотографиях еще есть люди. Кстати, вот здание, еще целое. А вот она спустя 30 лет. Вместе с нами в Агдам приехали беженцы. Последний раз они здесь были в феврале 1993 года.

Беженка Мелахет Алиева вспоминает:

"В ту ночь был ожесточенный бой. В нашей семье было трое детей, муж – военный. В ту ночь он был на посту и я была вынуждена сама эвакуировать детей. Мы бежали в панике среди ночи в одежде, в которой проснулись. Бежали через реку и горы. За спинами видели, что наше село пылает. Слышали, как кричат люди, которые разыскивали родных".

Тогда эта женщина потеряла дочь и мужа.

"Когда двигались между постами, приходилось ползти, чтобы уцелеть во время стрельбы, я накрыла своим телом ребенка, но почувствовала, что в этот момент ребенок погиб. Я тоже получила ранения в руку. Двое из трех моих детей спаслись. Спустя час я узнала, что погиб и мой муж".

Сегодня Мелахет приехала, чтобы разыскать их могилы. Это то же кладбище, где похоронены ее дочь и муж, но, к сожалению, они не знают, где именно.

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В этой ситуации стоит вспомнить и об армянах, но уже в наши дни. Их здесь, в отличие от Степанакерта и окрестностей, проживало совсем немного, но теперь беженцами стали они.

В Физулинском районе менее полугода назад жили армяне, а теперь их дома остались пустыми. Мы спросили, почему они забрали вещи и ушли? Нам ответили, что, видимо, боятся, что им могут мстить.

Вот опять Агдамский район – здесь жили армяне, когда Азербайджан победил, теперь они были вынуждены покидать свои дома. Кто-то поджигал имущество, кто-то просто вывозил вещи. Когда сюда заходили азербайджанские подразделения, здесь не было никого и ничего. Руины. И минные поля. И как теперь это все вернуть к мирной жизни?

Одна из проблем реинтеграции освобожденных территорий – это тысячи гектаров минных полей. Здесь имеются противотанковые, противопехотные, различные разновидности, запрещенные и не запрещенные, на то, чтобы все это обнаружить, понадобится не один год.

Эти минные поля очень опасны для местного населения, поэтому саперы хотят все очистить, чтобы люди могли спокойно заходить сюда. Можно увидеть, как рядом местные поля усеяны взрывчаткой. Мины приходится подрывать с помощью инженерных машин.

Проблем – много. Как Баку решает вопрос по возврату мирных жителей, чтобы они жили безопасно? Нам удалось лично спросить об этом у президента Азербайджан Ильхама Алиева:

"Уже даны поручения по составлению мастерпланов развития городов и сел. Еще один вопрос, который мы сегодня обсуждаем, это график возврата беженцев на территории, с которых они были изгнаны, но помимо минных полей здесь же все полностью разрушено. Вся инфраструктура разрушена, городов нет. Возвращаться некуда, все села практически разрушены".

И, судя по словам Алиева, заплатить за восстановление должен не только Азербайджан:

"Поэтому мы сейчас занимаемся разминированием, параллельно – оценкой ущерба, используя все возможности, в том числе дронами снимаем, чтобы предъявить обоснованные претензии через международные структуры оккупантам".

Между тем в Нагорном Карабахе закрутилось большое строительство. Это Физули. Место, где мы находимся – это будущая взлетная полоса нового аэропорта. Азербайджанские власти не стали откладывать в долгий ящик инфраструктурные проекты для реинтеграции территорий.

Директор Управления воздушного движения "Азераэронавигация" Фархан Гулиев говорит, что осенью 2021 года работа аэропорта должна быть обеспечена. Удивляют темпы строительства. По окончании боевых действий уже через месяц здесь была разминирована территория и сразу начала работать инженерная техника.

Всего в Нагорном Карабахе планируют построить три аэропорта. И это урок для Украины. Потому, если хочешь, то строишь сразу, а не создаешь профильное министерство, потом назначаешь министра, затем его замов, объявляешь программу по разработке стратегии, а через несколько лет оказывается, что на строительство нет денег.

В Шушу и Лачин Азербайджан начал сразу строить новый автобан, который соединит "большую" землю с освобожденными территориями. Однако строят еще не в условиях полного мира. Президент Алиев подтверждает, что уже по окончании боевых действий через Лачинский "коридор", где стоят российские миротворцы, странным образом в тыл азербайджанских войск успели пробраться вооруженные люди.

"Оказалось, что это диверсионная группа, которая совершала атаки, как на наших военнослужащих так и на мирных граждан. Естественно, мы провели контртеррористическую операцию, в результате которой несколько террористов были полностью обезврежены, а более 60-ти захвачены. Мы, конечно, не гарантируем, что не будут проникать и другие диверсионные группы, но сегодня мы достаточно обеспечиваем безопасность освобожденных территорий. Проводим регулярные рейды, прочесывания", – говорит Ильхам Алиев.

Возможно, самой тяжелой проблемой остается примирения азербайджанцев и армян, которым теперь придется жить здесь по соседству. И времени на это уйдет значительно больше, чем на восстановление.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что жертвами Второй карабахской войны, которая длилась с 27 сентября по 9 ноября, стали 94 мирных жителя. Согласно официальным результатам подсчета Баку, еще 414 человек были ранены.

Кроме того, было повреждено 120 многоквартирных и 3410 частных домов, а также 512 "других гражданских объектов. При этом Азербайджан возлагает вину за происшедшее на Вооруженные силы Армении.

Мы также писали, шестинедельная война между армянскими и азербайджанскими силами завершилась на выгодных для Баку условиях. Ереван не только отказался от территорий Нагорного Карабаха, которые оказались под контролем Азербайджана, но и согласился вернуть три района, которые азербайджанцы потеряли после предыдущей войны в 90-х годах прошлого века.

Погибли 2783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана. Также более 100 военнослужащих считаются пропавшими без вести. Потери армянской стороны составили 4000 погибшими и 1600 пропавшими без вести.