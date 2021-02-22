Рейтинги Путина падают после протестов в России – эксперт

Люди вышли на улицы, несмотря на предупреждения от власти

Протесты, которые вспыхнули в России после задержания Алексея Навального, охватили практически всю страну.

Об этом заявил российский политический деятель, международный правозащитник, председатель Фонда по правам человека Гарри Каспаров во время онлайн-дискуссии Киевского форума.

"Да, количество протестующих еще не достигло критического уровня, но от Санкт-Петербурга до Владивостока люди вышли на улицы, несмотря на предупреждения от власти и зная, что будут аресты, избиения и даже хуже. Они вышли несмотря ни на что… Поэтому протесты не захлебнулись", – сказал он.

Он отметил, что даже официальная прокремлевская социология говорит о том, что рейтинги популярности Путина падают.

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"Люди реально недовольны. 70% из тех, кто принимал участие в последних акциях – это люди не старше 35 лет. Это означает, что они не имеют непосредственной связи с Советским Союзом или советской историей. И они показали, что категорически отвергают путинский режим", – резюмировал Гарри Каспаров.

Киевский форум по безопасности – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Напомним, что 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному, отменив условный срок, к которому его приговорили ранее. Оппозиционер получил 3,5 года колонии общего режима. В Общественной наблюдательной комиссии утверждают, что его собираются отправить в одну из колоний Центрального федерального округа РФ.