Резолюцию об импичменте Трампа передали в Сенат

Резолюцию об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа представители палаты Конгресса США передали в Сенат.
Об этом сообщает CNN.
Ожидается, что процесс импичмента Трампа начнется 8 февраля. Экс-президента США обвиняют в подстрекательстве к мятежу.
В свою очередь Трамп продолжает собирать полную команду юристов для своего дела об импичменте.
Президент США Джо Байден отметил, что процесс импичмента Трампа должен произойти в любом случае.
Напомним, экс-президент США Дональд Трамп нанял себе адвоката из Южной Каролины Бутча Бауэрса, который будет представлять его интересы в Сенате по делу об импичменте.
Ранее мы также писали, что Трамп приказал своим помощникам прекратить оплачивать гонорары адвокату Руди Джулиани.
Также Рудольф Джулиани назвал ложными заявления о том, что он просил о собственном помиловании от президента или получении вознаграждения за то, что добивался его для других лиц.
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