Рисков для здоровья больше: чем опасны новые штаммы COVID-19

Новые штаммы коронавируса оказались более заразными, чем исходный вариант. Во всем мире увеличение числа инфицированных приводит к усиленным карантинным ограничениям.

И пока нет точных данных, помогает ли прививка от COVID-19 в борьбе с мутировавшим вирусом, последние его варианты, появившиеся в Великобритании, Южной Африке и Бразилии, вызывают особую озабоченность, пишет The Washington Post.

Разбираем самые популярные вопросы о новых штаммах коронавируса.

1. Что такое мутировавший вирус?

Как говорится на сайте ВОЗ, мутациями называют изменения вируса – когда он реплицируется или воспроизводит копии самого себя. Если у вируса появилось несколько новых мутаций, его называют "вариантом" исходного вируса.

Иногда у мутировавшего вируса могут меняться характерные особенности. Например, он может быстрее распространяться или вызывать более тяжелое течение болезни. Сейчас ученые во всем мире продолжают исследовать новые мутации вируса, чтобы понять, насколько они опасны для человечества.

Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

2. Как новые штаммы распространяются по миру?

Впервые о новом штамме коронавируса стало известно в сентябре 2020 года. В СМИ его прозвали как "коронавирус-мутант из Британии". Тогда эта новость напугала многие страны, вследствие чего они прекратили авиасообщение с Британией и начали изолироваться от нее, но помогло ли это?

Одна за другой страны начали сообщать о случаях заражения мутировавшим штаммом коронавируса из Британии, так как он начал распространяться по миру. Великобритания ввела усиленные карантинные ограничения, а другие страны последовали ее примеру.

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun/File Photo/File Photo

В США представители здравоохранения предупредили, что штамм может стать доминирующим уже в марте. Президент Джо Байден ужесточил карантин в первые дни своего президентства, чтобы попытаться сдержать вирус.

На юге Африки больницы начали сталкиваться с проблемами из-за появления другого штамма коронавируса. Как выяснили ученые, африканский штамм оказался намного опаснее британского.

В январе этого года многие страны начал атаковать еще один вид коронавируса – бразильский. Эксперты немецкого Института им. Роберта Коха считают, что бразильский штамм коронавируса схож с южноафриканским вариантом инфекции. Он считается заразнее обычного COVID-19.

Однако, по словам ученых, пока нет точной информации, насколько сложнее переносится бразильский штамм коронавируса.

Еще один вид коронавируса выявили в Калифорнии (США). Пока информации о степени опасности нового штамма нет. Ученые выясняют скорость его передачи.

3. Насколько новые штаммы опасны?

В Великобритании заявили, что британский штамм коронавируса, который на 50-70% заразнее, оказался еще и на 30% смертоноснее.

Главный научный советник Великобритании Патрик Валланс так описал новый штамм вируса: "Если взять мужчину в возрасте 60 лет, из 1000 заразившихся людей примерно 10, к сожалению, умрут от вируса. С новым вариантом на 1000 инфицированных человек можно ожидать смерти примерно от 13 до 14 человек".

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А вот вариант вируса SARS-CoV-2, обнаруженный в ЮАР, чреват риском повторного заражения коронавирусной инфекцией.

Точных данных о других штаммах коронавируса пока нет.

4. Как они влияют на разные возрастные группы?

По словам ученых, британский штамм коронавируса чаще всего распространяется среди детей младше 15 лет. А вот коронавирус, выявленный в Южной Африке, опасный для людей всех возрастов, переболевших COVID-19.

/ Фото: Сегодня

5. Вызывают ли новые штаммы COVID-19 другие симптомы?

Существуют незначительные различия в симптомах коронавируса. Пациенты, зараженные британским штаммом коронавируса, чаще жаловались на кашель, боли в горле, усталость или миалгию (боли в мышцах).

Данные Управления национальной статистики Великобритании показывают, что люди с новым вариантом реже теряют обоняние или вкус.

Фото: REUTERS/Willy Kurniawan/File Photo

6. Как быстро распространяются штаммы?

Как правило, распространение коронавируса часто связывают с праздниками, когда усиливается социальное взаимодействие.

Британский штамм коронавируса уже зафиксировали в 80 странах, ведь скорость передачи как минимум на 35-45% выше, чем у предыдущих штаммов.

Также ученые обнаружили, что вариант коронавируса из ЮАР заразнее на 50%, чем более ранние версии. Это привело к резкому росту заболеваемости на юге Африки, а также на Сейшельских островах и Маврикии. Африканский штамм коронавируса был обнаружен более чем в 40 странах. В то время как бразильский штамм – в 10.

Фото: REUTERS/Fernando Carranza

7. Насколько эффективными будут вакцины?

Многие ученые обеспокоены появлением новых штаммов коронавируса, так как не все вакцины, которые уже начали вводить людям в некоторых странах, эффективны для борьбы с ними. Но уже по меньшей мере несколько компаний заявили о вероятности эффективности их препаратов против новых мутировавших штаммов коронавируса, среди которых Moderna и Pfizer/BioNTech.

Фото: REUTERS/Carlos

В Украине, по данным Всемирной организации здравоохранения, пока не фиксировали заражение новыми штаммами COVID-19.