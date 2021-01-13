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Роковая ссора с мужем: в Польше убили украинку (видео)

13 января, 11:46

Денис Беспалов

Задержанному грозит пожизненное заключение, у пары осталась трехлетняя дочь

В Польше погибла украинка. Ее убил собственный супруг. Женщине было 34 года.

Инцидент произошел в городе Соколуве-Пидлянський. К правоохранителям обратились друзья женщины, потому что она несколько дней не выходила на связь.

Оперативникам пришлось выбивать двери в доме, где украинка жила со своим мужем. Он признался в убийстве жены. Рассказал, что во время ссоры не рассчитал силы и задушил любимую.

Видео: Сегодня

Задержанному грозит пожизненное заключение. У пары осталась трехлетняя дочь. Судьбу девочки решают соцслужбы.

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Ранее сообщалось, что в Польше при жутких обстоятельствах погиб украинец.

Также сообщалось, что на западе Польши обнаружили тело 47-летнего украинца, который лежал возле сгоревшего автомобиля в городе Новый Томышль.

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