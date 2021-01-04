России будет больно: Байден уже готовит новые санкции

Сразу после инаугурации новый президент собирается наказать Кремль за кибератаки

Следующая американская администрация собирается отомстить России за хакерскую атаку на американские правительственные учреждения в прошлом месяце, которая оказалась гораздо масштабнее, чем считали изначально.

Об этом сообщил в эфире CNN кандидат на должность советника президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, одной из первых задач Байдена после его прихода к власти станет выяснение цели атаки и нанесенного ею ущерба, чтобы заставить россиян заплатить за эти действия. Также Вашингтон усилит меры по кибербезопасности

"Это будет комбинацией наказания и усиления наших возможностей по защите", — сказал Джейк Салливан.

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Напомним, официально администрация действующего президента Дональда Трампа пока что не выдвигала обвинения в адрес Кремля насчет декабрьской кибератаки.

Изначально сообщалось об атаке на несколько десятков компьютерных сетей американских учреждений и компаний. Однако накануне газета The New York Times опубликовала новые, сведения, согласно которым пострадали не менее 250 сетей, включая Министерство финансов США, Госдеп, Министерство энергетики и частично Пентагон.

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