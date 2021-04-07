Россия – главная преграда миру в Беларуси: у Тихановской удивили заявлением

При этом не исключена роль РФ как посредника для примирения белорусов

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская готова к переговорам с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко без каких-либо предварительных условий.

Об этом говорится в заявлении ее офиса.

В частности, утверждается, что Тихановская готова встретиться даже не с самим Лукашенко, а с его представителями.

Но из-за отсутствия доверия между сторонами у оппозиционерки считают, что площадкой для предварительных консультаций и контактов может выступить ОБСЕ.

"Это позволяет включить в процесс Россию. Именно позиция России является главным препятствием к разрешению кризиса в Беларуси", – неожиданно заявили у Тихановской.

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При этом ОБСЕ не сможет выступить гарантом исполнения сторонами своих обязательств. Кроме РФ, с этой целью к переговорам могут быть привлечены США, Франция, Германия, Швейцария, Финляндия или Швеция.

Однако ни Польша, ни Литва, с которыми режим Лукашенко находится в остром конфликте, посредничать примирению белорусов не могут.

Напомним, что на родине в отношении Тихановской возбудили несколько уголовных дел – в том числе о попытке захвата власти и подготовке теракта.

В связи с этим Беларусь требовала экстрадировать политика из Литвы, но получила решительный отказ.

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