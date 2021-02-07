Путин наращивает влияние в мире с помощью вакцины "Спутник V" – Bloomberg

В самой России интерес к вакцине остается довольно вялым

Президент РФ Владимир Путин готовится получать политическую выгоду от поставок в другие страны вакцины "Спутник V".

Об этом сообщает Bloomberg.

Заветный рынок – Евросоюз

Венгрия, которая входит в состав ЕС, уже разрешила применение российской вакцины и подписала соглашение на поставку двух миллионов доз.

"Можно выбирать между восточными и западными вакцинами лишь в том случае, если их у вас в достатке",— заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Россия нацеливается на заветный рынок ЕС, где не хватает вакцин.

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Благодатная территория для влияния

Как сказала Оксана Антоненко, директор консалтинговой компании Control Risks, успех "Спутника V" не изменит враждебного отношения западных правительств к Путину, однако он может усилить геополитическое влияние России в таких регионах, как Латинская Америка.

Аргентина уже начала массовую вакцинацию населения, получив более полумиллиона доз "Спутника V" к январю. Ее примеру последовали Никарагуа, Парагвай и Венесуэла. В Бразилии, самом крупном рынке этого региона, 3 февраля было объявлено о решении упростить процедуру регистрации вакцины, не дожидаясь окончания клинических испытаний третьей фазы.

И даже Турция

На этой неделе стало известно, что близкий соратник президента Реджепа Тайипа Эрдогана подписал соглашение на производство "Спутника V" в Турции. Хотя ранее эта страна заключила сделки на покупку 50 миллионов доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech и 4,5 миллиона доз вакцины компаний Pfizer/BioNTech.

Иран и ОАЭ

Ирану, который на этой неделе получил первую партию из обещанных двух миллионов доз, Россия предлагает более приемлемую в политическом смысле альтернативу, нежели западные поставщики.

РФ также постепенно выходит на рынки таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, хотя они традиционно были близки с США.

Африка

Гвинея стала первой африканской страной, начавшей вакцинировать людей "Спутником V" еще в декабре. В отличие от вакцины Pfizer/BioNTech, "Спутник V" можно хранить в обычном медицинском холодильнике, что облегчает процесс транспортировки и распределения российской вакцины в более бедных и жарких странах.

Китай

Китай, чьи вакцины имеют эффективность около 50%, как в случае с вакциной Sinovac Biotech, сохраняет лидирующие позиции в Азии. Лишь немногие государства там сделали выбор в пользу "Спутника V", включая Филиппины, которые сейчас ведут переговоры с Россией о покупке 25 миллионов доз.

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Теперь китайские разработчики, возможно, объединятся с Россией о проведении испытаний комбинации доз "Спутника V" и вакцины китайской компании CanSino Biologics.

Германия

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила во вторник, 2 февраля, что Евросоюз может использовать российскую вакцину для защиты граждан, если Европейское агентство по лекарственным средствам ее одобрит.

Как сказал главный редактор журнала The Lancet Ричард Хортон, на получение разрешения от европейского регулятора может потребоваться несколько месяцев, потому что он требует от разработчиков предоставить подробные данные.

"Я действительно считаю, что российская вакцина получит одобрение, но не быстро", — добавил он.

Вакцина уже приносит Путину хорошие дивиденды

В пятницу, 5 февраля, с визитом в Москву прибыл верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель. Хотя во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил недовольство по поводу приговора, вынесенного оппозиционному лидеру Алексею Навальному, он все же поздравил Россию с созданием вакцины "Спутник V".

"Это хорошая новость для всего человечества. Это значит, что у нас будет больше инструментов для борьбы с пандемией", — заявил он.

А что же сами россияне?

Россия, пообещавшая бесплатно вакцинировать 146 миллионов своих граждан, начала производство "Спутника V" в прошлом году, и в настоящее время препарат выпускается в нескольких других странах, включая Индию, Южную Корею и Бразилию.

Внутри же самой России, несмотря на успехи "Спутника V", интерес к вакцине остается довольно вялым, что объясняется в первую очередь недоверием россиян к властям.

Напомним, на днях российские ученые опубликовали в авторитетном медицинском журнале The Lancet промежуточные результаты исследования о безопасности и эффективности вакцины "Спутник V".

Ранее Украина отказалась закупать российскую вакцину.

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