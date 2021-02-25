Россия остается постоянной угрозой для США и Европы – Пентагон

Россия по-прежнему является постоянной угрозой для Соединенных Штатов и Европы, даже несмотря на постоянно вводимые против нее санкции.

Об этом заявил глава Европейского командования Вооруженных сил США Тод Уолтерс, сообщила пресс-служба Пентагона.



Он подчеркнул, что Кремль постоянно пытается "запугать, ослабить и разделить" союзников США.



"Несмотря на международное осуждение и продолжающиеся экономические санкции, Россия продолжает дестабилизирующую злонамеренную деятельность по всему миру", – сказал генерал.

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Уолтерс напомнил о кибератаках и дезинформации, которые участились в последнее время, и если их не остановить, то они будут только усиливаться.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия наращивает ядерный потенциал в Крыму.