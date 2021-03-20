Россия пытается стать главной на встречах по Донбассу: что хотят сделать

Россия хочет председательствовать на переговорах "Нормандской четверки" по Донбассу. Замглавы администрации президента РФ (куратор по Украине) Дмитрий Козак предложил позволить каждому из участников по очереди быть главой на встречах.

Об этом сообщает "Интерфакс".

В качестве аргументов Козак заявил, якобы прогресса в переговорах не удается достичь именно из-за "ненадлежащей организации". Сейчас эти функции выполняют Германия или Франция.

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Напомним, в ближайшее время у Киева должно появиться понимание по времени встречи лидеров стран "Нормандской четверки" – т.е. Украины, Франции, Германии и России.

Также глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключает, что встреча "Нормандии" могут произойти в апреле.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина выполнила все, о чем договаривались лидеры "Нормандской четверки" по Донбассу на саммите в Париже в 2019 году, Россия же не сделала ничего и блокирует следующие встречи в этом формате.