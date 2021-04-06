Россия собрала у границ Украины максимальные за шесть лет силы – The Insider

Несмотря на уверения Кремля о том, что скопление ВС РФ у границы с Украиной "никого не должно беспокоить", переброска и сосредоточение российских войск у наших рубежей стали максимальным за последние шесть лет.

Об этом со ссылкой на аналитиков Conflict Intelligence Team сообщает The Insider.

Как установили расследователи, к границе в последние недели перемещаются мотострелковые, артиллерийские, десантные и танковые части. Некоторые пункты назначения — это Крым и окрестности Воронежа.

В числе перебрасываемых частей — 76-я дивизия ВДВ из Пскова, которая уже несла потери на Донбассе в 2014 году, а также 74-я мотострелковая бригада из Кемерово. Как пишет CIT, такие масштабные переброски сил из отдаленных регионов нельзя объяснить локальными учениями, как это делают российские власти, — только стратегическими. При этом следующие стратегические маневры "Запад-2021" должны начаться в сентябре, то есть только через пять месяцев.

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В CIT отмечают, что данных из открытых источников для оценки общего количества переброшенных к границам Украины сил пока недостаточно и рассчитывают, что дать оценки можно будет после того, как станут известны конечные пункты прибытия техники.

"Однако уже сейчас можно говорить, что подобной концентрации войск мы не видели со времен горячей фазы войны в Украине в 2014–2015 годах", — заключают расследователи.

При этом в CIT подчеркивают, что пока не видят признаков того, что российские войска готовятся непосредственно к вторжению в Украину. По мнению расследователей, своими действиями Москва планирует лишь "запугать украинское руководство, а также проверить на прочность новую американскую администрацию".

Напомним, сайт "Сегодня" назвал четыре версии, зачем Россия снова бряцает оружием на границе с Украиной.

Также сообщалось, что на границе с Украиной заметили много ударных вертолетов РФ.

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