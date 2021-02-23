Россиянам на МКС опять отключили кислород

В российской секции Международной космической станции отключили систему подачи воздуха – таким образом космонавты надеются найти утечку кислорода, которую экипаж безуспешно ищет уже полгода.

Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на заявление расположенного в Подмосковье Центра управления полетами (ЦУП).

Речь идет об одной из двух дублирующих систем кондиционирования воздуха – СКВ-1 в модуле "Звезда" (как мы писали, в январе сломалась вторая – СКВ-2). Трещину, через которую происходит утечка, космонавтам предложили искать при помощи микроскопа, который доставили на МКС космическим грузовиком "Прогресс МС-16" 17 февраля.

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20 февраля российские космонавты весь день пытались приступить к работе с микроскопом, но по неясным причинам так и не смогли этого сделать. Чтобы понять, в чем проблема, в ЦУП попросили прислать снимок прибора.

Напомним, что об утечке воздуха на МКС стало известно еще 20 августа. С тех пор экипаж пытается найти и устранить щель, через которую с космической станции утекает воздух. Пока что этого сделать не удалось. В декабре в ЦУП даже отметили прискорбную новость – резервы воздуха в российском сегменте МКС находятся на исходе.