Россиянам на МКС снова не подается кислород

"Роскосмос" говорит – все в порядке

На Международной космической станции в российском сегменте вторая за день поломка. Вечером вышла из строя система получения кислорода "Электрон-ВМ".

Об этом сообщил Центру управления полетами (ЦУП) один из российских космонавтов, передает "Интерфакс".

"В 15:19 прошла информация об отказе "Электрона", – сказал Сергей Рыжиков во время переговоров с ЦУП.

В "Роскосмосе" утверждают, что жизни и здоровью экипажа эта поломка ничем не угрожает.

Там объяснили, что запасы кислорода всегда есть как на станции, так и на прибывающих грузовых кораблях. Также есть своя система получения кислорода в американском сегменте МКС.

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В то же время, как отмечает издание, это уже седьмой случай поломки системы за последние месяцы – она четыре раза отказывала в октябре и дважды в декабре.

UPD. Позже в "Роскосмосе" сообщили, что работа российской системы получения кислорода на МКС уже восстановлена.

Напомним, в первой половине среды, 20 января, на МКС произошло нештатное отключение системы кондиционирования воздуха СКВ-2.

Мы уже не раз сообщали о преследующих россиян на МКС поломках и нештатных ситуациях, к примеру, в ноябре и вовсе отвалилась одна из деталей станции – при выходе российских космонавтов в космос из модуля "Поиск" МКС от гермоконтейнера оторвался мягкий поручень.