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Российский военный: "Нас в**бут. Какая война с Украиной?" (видео 18+)

5 апреля, 15:05

Игорь Тимофеев

Вместо военной учебы российских солдат привлекают к уборке территории

Пока Россия активно перебрасывает к границам Украины колонны боевой техники и одних своих военных, других российских вояк используют в качестве бесплатной рабочей силы на уборке территории, что вызывает у них возмущение.

Видео в своем Telegram-канале опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

По словам россиян, в случае вооруженного столкновения ВС РФ с украинской армией и силами НАТО россияне потерпят позорное поражение.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика:

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Видео: t.me/a_shtirlitz

"Такой х**ней занимаемся… Какая угроза НАТО? Мусор собираем… Какая там война с Украиной, нас в**бут в рот, как щенков поганых. Как последние ослы тупые. Зато в это время все нормальные войска тренируются, а мы мусор собираем. Угроза НАТО… Какая там война?.. Мы с кем, только с мусором способны воевать?" – возмущается российский военный.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" назвал четыре версии, зачем Россия снова бряцает оружием на границе с Украиной.

Также сообщалось, что в Ростовской области РФ на границе с Украиной заметили больше десятка российских вертолетов. Кроме того, в Сибири была замечена переброска эшелонов с бронетехникой.

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Источник: Сегодня

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