Российского хакера посадят на 12 лет в США

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Федеральный суд Манхэттена приговорил к 12 годам заключения 37-летнего москвича Андрея Тюрина.

Об этом сообщает BBC.

Российского хакера признали виновным в хищении личных данных "почти 140 млн человек и причастности к созданию целой преступной империи, в которую входили подпольные казино и нелегальные платежные фирмы".

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Финансовые потери американских компаний от преступлений, в которых Тюрин сыграл ключевую роль, превысили 19 млн долларов.

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Российский хакер согласился возместить потерпевшим ущерб. 6 апреля суд озвучит окончательную сумму компенсаций.

В сентябре 2018 года власти Грузии экстрадировали российского хакера в США по запросу американских властей. С тех пор Тюрин находится под стражей.

Напомним, связанные с российскими властями хакеры, которых подозревают в масштабном взломе корпоративных и правительственных систем США, получили доступ к внутренним системам корпорации Microsoft и исходному коду, который используется для создания программных продуктов.

Кроме того, в Соединенных Штатах не сомневаются, что в правительстве и службах безопасности России есть те, кто имеет отношение к непрекращающимся кибератакам и кампании по влиянию на принимаемые в США решения.