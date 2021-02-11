Россию ждут новые санкции: ЕС разрабатывает "список Навального"

Европейский Союз может ввести санкции в отношении России из-за преследования оппозиционера Алексея Навального.

Об этом, как сообщает Delfi, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Список Навального" разрабатывается странами Балтии и Польшей и в ближайшее время будет подан в официальные ведомства ЕС. В него будут включены все люди, которые так или наче связаны с задержанием, помещением под стражу и судом над политиком, а также вероятные заказчики репрессий.

"Общее утверждение серьезных санкций по списку Алексея Навального было бы верным шагом и хорошим ответом" на действия РФ, считает Ландсбергис.

Читайте также: В МИД Франции предложили ввести антироссийские санкции из-за Навального

Реклама

Кроме того, разрабатывается и четвертый пакет санкций в отношении Беларуси за фальсификацию президентских выборов, репрессии в отношении оппозиции и преследование участников антиправительственных протестов.

"Мы с коллегами из стран Балтии говорим о согласовании списка санкций людям, которые не смогут прибыть в страны Балтии", – говорит глава МИД Литвы.

По его словам, "ясных критериев" для составления списка пока нет, но идут дискуссии и собираются доказательства против его фигурантов.

Напомним, ранее парламент Чехии также поддержал расширение санкций против России из-за ареста Навального и участников акций в его поддержку.

Как мы уже писали, Совет ЕС по иностранным делам планирует рассмотреть введение новых санкций в отношении РФ на заседании 22 февраля.

Видео: Сегодня