Самые распространенные "побочки" от вакцинации против COVID-19. Насколько они опасны?

Вакцины против коронавируса могут вызывать побочные эффекты, как и все остальные лекарства, поэтому небольшое недомогание после прививки – это нормально.
Врачи уверяют, что в большинстве случаев вакцинированным от COVID-19 беспокоиться не о чем, передает Mirror.
Профессор Мартин Маршалл из Королевского колледжа врачей общей практики сказал: "Легкие побочные эффекты у некоторых пациентов являются нормальным явлением, как и при большинстве вакцинаций... При необходимости мы рекомендуем пациентам лечить их обезболивающими, такими как парацетамол".
К распространенным побочным эффектам относят:
- боли в месте укола;
- чувство тяжести;
- головная боль;
- чувство усталости;
- общие боли;
- легкие симптомы гриппа.
Из необычных побочных эффектов после вакцинации врачи отмечают увеличение лимфатических узлов.
Как справиться с побочными эффектами при вакцинации:
- отдохнуть;
- принять парацетамол (после консультации с врачом);
- временно отказаться от вождения авто.
Врачи отмечают, что симптомы обычно длятся менее недели, но если самочувствие резко ухудшилось – стоит обратиться за помощью к специалисту.
Также мы писали, какие первые "побочки" проявились у медиков в Украине после прививки от COVID-19.
Напомним, медики отказываются от вакцинации в Украине не из-за качества препарата. Многие из них уже переболели и имеют высокий уровень антител, при котором вакцинация не рекомендуется.
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