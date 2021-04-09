Самый модный отель George V ограбили: преступники бежали на скутере (фото)

Они украли драгоценности на 100 тысяч евро

Во Франции ограбили самый модный, по версии многих известных изданий, парижский отель George V, расположенный в районе Елисейских полей.

Об этом сообщает Le Parisien.

По информации издания, двое вооруженных грабителей ворвались в отель. Один из них топором разбил витрины, где хранились дорогие ювелирные украшения. В общей сложности они украли драгоценности на 100 тысяч евро.

Фото: fourseasons.com

Преступники скрылись на скутере. Сейчас выясняются все детали инцидента, поиском злоумышленников занимается полиция. Известно, что у следователей есть изображения грабителей.

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Как мы узнали, стоимость одной ночи проживания в самом "скромном" номере отеля George V обойдется в более чем 38 тысяч гривен за двух человек.

А вот за люкс в пентхаусе с одной спальней придется отдать 831 323 (!) гривен за сутки.

Также ранее сообщалось, что в столице Чехии открыли первый отель, который будет принимать только больных коронавирусом.