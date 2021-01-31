Санкции против "кошельков" Путина: Байден получил письмо от команды Навального

После обнародованного расследования о поражающем воображение "дворце" Владимира Путина Фонд борьбы с коррупцией (ФБС) оппозиционера Алексея Навального обратился к действующему президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции против окружения президента России.
Об этом сообщает CNN.
У Навального просят ввести санкции против 35 высокопоставленных россиян. Исполнительный директор ФБС Владимир Ашурков заявил, что такое же письмо направят ЕС и правительству Великобритании.
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По его словам, фигурантов списка можно разделить на три категории:
- Близкие друзья и "кошельки" Путина — олигархи. Они хранят деньги российского президента и его окружения.
- Чиновники правительства России, которые подавляют протесты.
- Силовики, причастные к преследованию Навального.
Белый дом уже подтвердил получение письма от ФБК.
Санкции просят ввести также против:
- олигарха Романа Абрамовича;
- министра здравоохранения Михаила Мурашко;
- пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова;
- мэра Москвы Сергея Собянина;
- пропагандистки Маргариты Симоньян.
Напомним, в Чехии призвали расширить санкции против России. В постановлении Сената отмечается, что в РФ имеет место подавление гражданских прав и свобод.
Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен уже намекнул, что Америка может принять меры против России из-за задержания оппозиционера Алексея Навального.
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