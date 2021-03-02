Санкции против "Северного потока – 2": Германия все еще надеется договориться с США

Правительство Германии продолжит искать диалога с администрацией президента США Джо Байдена по вопросу предотвращения санкций против проекта строительства российского газопровода "Северный поток – 2".

Об этом говорится в ответе Кабинета министров ФРГ на запрос фракции "Союза 90"/"зеленых", передает DW.

"После вступления в силу поправок к закону о санкциях Protecting Europe’s Energy Security Act (PEESA) 1 января 2021 года федеральное правительство совместно с европейскими партнерами многократно призывало к проведению консультаций на правительственном уровне", – говорится в документе.

В ответе также отмечается,что тема санкций в связи с "Северным потоком – 2" будет частью первых переговоров с новой администрацией США после того как ответственные лица будут утверждены Сенатом.

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В то же время в правительстве Германии отказались разглашать суть переговоров с Вашингтоном по теме санкций против "Северного потока – 2", сославшись на их конфиденциальность.

На вопрос о возможном дефиците газовых поставок в ФРГ в случае отказа от завершения строительства нового газопровода Кабмин заявил о вероятной необходимости модернизации транзитных газопроводов, проходящих через территорию Украины, а также дополнительных соединениях их с инфраструктурой поставок сжиженного газа.

Напомним, ранее в Госдепе США заявили, что не ведут переговоры с Германией о возможности завершения строительства российского газопровода "Северный поток – 2".

Мы также сообщали, что как минимум 18 европейских компаний уже вышли или пообещали прекратить свое участие в спорном проекте по строительству газопровода "Северный поток – 2" после расширения американских санкций против России.