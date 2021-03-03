Санкции США против России: какие компании попали в черный список

В списке компании из России, Германии и Швейцарии

Министерство торговли Соединенных Штатов обнародовало список компаний и организаций, которые попали под торговые санкции из-за отравления оппозиционера Алексея Навального и подозреваются в причастности к производству биологического и химического оружия.

Информация доступна в Федеральном реестре США.



В санкционном списке, помимо 27-го Научного центра и 33-й Центрального НИИ Минобороны РФ, а также НИИ органической химии и технологии, оказались компании из России: "Химмед", "Фемтеко", "Интерлаб", "Лабинвест", "Аналит продактс", "Интертек Инструментс", "Фармконтракт", "Рау фарм" и "Регионснаб".

Также в санкционный список внесены три компании из Германии: ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie; и одна из Швейцарии – ChimConnect AG.

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Напомним, ранее стало известно, что США ввели санкции из-за отравления Алексея Навального в отношении семи высокопоставленных представителей российского правительства и 14 организаций, причастных к производству биологического и химического оружия.

Мы также сообщали, что Совет Европейского Союза во вторник согласовал акт о санкциях против России из-за репрессий в отношении оппозиционера Алексея Навального.