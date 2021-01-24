Сбили полицейского при задержании: участниц Pussy Riot арестовали

В Москве во время акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального арестовали участниц Pussy Riot – Марию Алехину и Люсю Штейн из-за того, что сбили полицейского при задержании.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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Вчера ночью девушки попытались скрыться от полиции во время задержания за участие в несанкционированном митинге, утверждается в сообщении. Один из сотрудников пострадал – активистки наехали на него на своем автомобиле. У него травма ноги.

Сейчас обе девушки якобы находятся в отделении полиции. Их проверят на наличие алкоголя в крови.

Факт задержания подтвердил Telegram-канал "Дождь":

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"Участниц Pussy Riot Марию Алехину и Люсю Штейн задержали после того, как они задели полицейского автомобилем... Вчера незадолго до полуночи в Большом Афанасьевском переулке автомобиль, в котором находились Алехина и Штейн, задел бампером сержанта 2-го спецполка столичного главка МВД и наехал ему на ногу".

Адвоката девушек, Дмитрия Захватова, процитировал Telegram-канал РБК:

"Сегодня в 13:00 будет заседание в Сретенском суде... Их задержали у Большого театра и отвезли в отдел. Формально им вменяют организацию массового мероприятия", – рассказал юрист.

Он опроверг информацию, что задержанных проверят на наличие алкоголя в крови.

Напомним, вчера в Москве протестующие не пропустили машину с мигалкой, похожую на правительственную.

Кроме того, на акциях в поддержку Навального заметили его близких людей и российских знаменитостей.

В Москве протестующие забросали снежками автобус Росгвардии:

Видео: Mash