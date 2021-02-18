Гориллы могут вымереть из-за селфи: новое исследование

В мире осталось чуть больше тысячи горных горилл, они живут только в трех странах Африки

Гориллы, которые, как оказалось, тоже болеют COVID-19, могут полностью вымереть из-за популярности африканских сафари-туров.

Об этом, ссылаясь на исследование университета Оксфордшир Брукс в Англии, сообщает CNN.

Изучив более 850 фотографий, опубликованных в Instagram в 2013-2019 годах, ученые пришли к выводу, что селфи с этими приматами могут усугубить их и без того тяжелое положение.

Фото: Instagram

Исследователи утверждают, что на фото 86% путешественников находились на расстоянии не более 4 метров от горилл, а на 25 снимках вообще касались их. Такого расстояния достаточно, чтобы животное заразилось инфекцией человека, а в условиях коронавирусной пандемии это очень опасно.

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Фото: Instagram

"Мы обнаружили, что туристы, посещающие горилл, редко носят маски и это создает возможность для передачи болезней гориллам", – говорит преподаватель биологической антропологии в Оксфордшир Брукс Магдалена Свенссон.

Сейчас норные гориллы находятся под угрозой полного исчезновения – в дикой природе насчитывается чуть больше 1060 особей этого вида. Они живут в нескольких странах Восточной Африки – в заповедниках Демократической Республики Конго, Уганды и Руанды.

Стоит отметить, что ранее впервые зафиксировали передачу коронавирусной инфекции от человека к тигру.

А несколько месяцев назад в одном из американских зоопарков вирус впервые подтвердили у трех снежных барсов.