"Семь минут ужаса": трансляция посадки ровера Perseverance на Марсе

Американский марсоход Perseverance ("Настойчивый") почти добрался до своей цели – с момента своего запуска в июле прошлого года ровер преодолел 99,9% расстояния до Марса и готовится к посадке.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США ведет трансляцию этого процесса:

Приземление будет проходить полностью автоматически: ровер будет сбрасывать скорость и выбирать подходящий участок для посадки, пока не приземлится в кратере Езеро в северном полушарии Красной планеты. Случиться это должно около полуночи 19 февраля по Киеву.

Фото: NASA

При этом он нагреется до 2000 градусов и потеряет связь с Землей. Это время уже назвали "семью минутами ужаса", поскольку они станут определяющими для всей миссии.

После этого аппарат должен приступить к поиску признаков жизни – на эти данные ученые возлагают большие надежды. Он также будет собирать образцы камней на Марсе, чтобы потом вернуться с ними на Землю.

Реклама

/ Фото: NASA

Чтобы обеспечить точность данных, которые он соберет, марсоход оборудовали двумя десятками камер, навигационной системой, установкой для сбора образцов воздуха и микрофонами, благодаря которым человечество сможет услышать звуки на марсианской поверхности.

Правда, вернуться на Землю образцы смогут не менее чем через десять лет. Но даже в этом случае они окажут неоценимый вклад в колонизацию Марса.

Видео: Сегодня

Напомним, ранее на этой неделе космический зонд "Аль-Амаль" первой миссии ОАЭ передал на Землю первое изображение, снятое им с орбиты Марса.