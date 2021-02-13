Сенат США не смог объявить импичмент Трампу

Сенат США не смог собрать голоса за импичмент экс-президенту Дональду Трампу.

Для того, чтобы признать Трампа виновным в подстрекательстве к мятежу, к 50 голосам демократов необходимо было еще минимум 17 голосов республиканцев, но к обвинениям присоединились только 7 представителей Республиканской партии.

Трампу уже второй раз удается избежать импичмента.

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Как известно, Трампа обвиняли по статье – "подстрекательство к мятежу". Экс-президента хотели объявить виновным в призывах к беспорядкам в Капитолии, произошедшим 6 января, когда Конгресс утверждал победу Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.

Хотя Трамп уже не на посту президента, объявление импичмента закрыло бы ему двери на другие федеральные должности, а также он бы не смог больше баллотироваться в президенты.

Напомним, что ранее на этой неделе Сенат официально признал конституционным судебный процесс об импичменте Трампа.

Чтобы объявить импичмент бывшему главе государства, необходимы голоса 2/3 Сената – это не менее 67 голосов.

Одним из самых драматических поворотов разбирательства в Сенате стало ранее неопубликованное видео штурма Капитолия 6 января – на кадрах из холла толпа врывается в здание, где находится лишь одинокий полицейский.