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Сенат США проголосовал за Блинкена на должности госсекретаря

26 января, 19:27

Стас Кожемякин

Решающим голосом неожиданно стал лидер республиканцев Макконнелл

Сенат США проголосовал за Энтони Блинкена, кандидатуру которого президент Джо Байден предложил на должность госсекретаря.

Об этом сообщает The Washinton Examiner.

По данным издания, голосование состоялось 26 января с минимальным перевесом – из 100 сенаторов за Блинкена проголосовал лишь 51. Решающим голосом неожиданно стал лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл.

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58-летний Блинкен возглавит Государственный департамент Соединенных Штатов вместо посла Дэна Смита, которого Байден 20 января назначил временно исполняющим обязанности госсекретаря.

Таким образом, топ-команду Джо Байдена по национальной безопасности можно считать полностью сформированной.

Больше об Энтони Блинкене и других лицах в правительстве Джо Байдена, а также об их отношении к Украине читайте в материале на нашем сайте.

Видео: Сегодня

Напомним, что накануне Сенат утвердил выдвинутую президентом Байденом кандидатуру на пост главы Министерства финансов США – 74-летнюю Джанет Йеллен, которая стала первой женщиной на этой должности.

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