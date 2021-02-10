Сенат США признал конституционным процесс по импичменту Трампу

Большинство членов Сената Соединенных Штатов проголосовали за признание процесса импичмента бывшего президента Дональда Трампа соответствующим конституции, несмотря на призывы некоторых республиканцев прекратить процесс.

Об этом сообщает CNN.

Решение было принято простым большинством голосов – 56 сенаторов проголосовали за и 44 против.

Далее лидерам Палаты представителей и команде защиты Трампа будет предоставлено 16 часов в течение двух дней для представления своих аргументов.

Первыми выступят представители Палаты представителей, выступающие за импичмент.

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Слушания возобновятся в среду, 10 февраля, в полдень по местному времени.

Напомним, во вторник, 9 февраля, начался второй процесс импичмента бывшего президента Дональда Трампа.

Днем ранее лидер большинства Сената Соединенных Штатов Чак Шумер объявил о достигнутом соглашении, которое устанавливает структуру предстоящего импичмента Дональда Трампа, что гарантирует справедливость разбирательства.

13 января демократы в Палате представителей проголосовали за импичмент Трампа после штурма Капитолия 6 января, обвинив его в подстрекательстве к этому.