Сенаторы США призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока – 2"

Они обеспокоены информацией СМИ об отмене ограничений

В США призвали президента Джо Байдена применить санкции против достройки и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2".

Соответствующее письмо главе Белого дома отправили сенатор-республиканец Джим Риш и его коллега-демократ Джин Шейхин, передает DW.

"Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с вами, чтобы положить конец этому опасному проекту", – отметили сенаторы.

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Они обеспокоены появившейся в СМИ информацией о том, что правительство Германии предлагало Вашингтону "пренебречь санкциями, предусмотренными законом".

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe опубликовала письмо вице-канцлера ФРГ Олафа Шольца, которое он прислал в августе 2020 году в администрацию президента. Где просит не вводить санкции против "Северного потока – 2", в обмен на строительство в Германии терминала для приема американского сжиженного природного газа.

Ранее сообщалось, что США могут снять санкции с "Северного потока – 2" . Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден уже обсуждали этот вопрос.