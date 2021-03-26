Северная Корея испытала новую тактическую ракету: Байден пообещал "ответ"

В четверг, 25 марта, Северная Корея испытала новую тактическую ракету, а президент США Джо Байден пообещал дать ответ в случае необходимости.

Об этом сообщает Reuters.

Эксперт из Калифорнийского центра исследований в области нераспространения ядерного оружия им. Джеймса Мартина заявил, что это, по всей видимости, ракета, которая была представлена ​​на крупном военном параде в Пхеньяне в октябре.

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В свою очередь президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты остаются открытыми для дипломатии с Северной Кореей, несмотря на ее ракетные испытания. Однако в случае, если Северная Корея будет прибегать к эскалации, Соединенные Штаты не будут стоять в стороне.

"Во-первых, испытанием этих конкретных ракет была нарушена резолюция ООН 1718. Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами, и будет ответ, если они выберут эскалацию. Мы будем отвечать соответственно", – сказал Байден.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея готовят "всеобъемлющую" стратегию по КНДР.