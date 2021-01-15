Северная Корея на военном параде показала новейшую технику и вооружения: фото

В КНДР вечером 14 января прошел военный парад в честь VIII съезда Трудовой партии Кореи. На параде были представлены стратегические баллистические ракеты подводного базирования, новейшие образцы тактических ракет и самоходных артиллерийских установок.

Военный парад в Северной Корее. Фото: REUTERS/TC

Об этом сообщает северокорейское государственное информагентство ЦТАК.

Военный парад в Северной Корее. Фото: REUTERS/TC

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Парад прошел на площади Ким Ир Сена в центре Пхеньяна. На параде присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ына.

Военный парад в Северной Корее. Фото: REUTERS/TC

Как известно, VIII съезд Трудовой партии Кореи проходил с 5 по 12 января. В ходе съезда лидер КНДР Ким Чен Ын был избран генеральным секретарем Трудовой партии Кореи.

Напомним, на военном параде, посвященном 75-летию создания Трудовой партии Кореи, который проходил в октябре 202 года, Ким Чен Ын извинился перед народом за свои ошибки и картинно пустил слезу.

Видео: Reuters