Версія українською
$ 28,06
33,99

Северная Корея на военном параде показала новейшую технику и вооружения: фото

15 января, 10:34

Денис Беспалов

На параде присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын

В КНДР вечером 14 января прошел военный парад в честь VIII съезда Трудовой партии Кореи. На параде были представлены стратегические баллистические ракеты подводного базирования, новейшие образцы тактических ракет и самоходных артиллерийских установок.

Военный парад в Северной Корее. Фото: REUTERS/TC

Об этом сообщает северокорейское государственное информагентство ЦТАК.

Военный парад в Северной Корее. Фото: REUTERS/TC

Реклама

Парад прошел на площади Ким Ир Сена в центре Пхеньяна. На параде присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ына.

Военный парад в Северной Корее. Фото: REUTERS/TC

Как известно, VIII съезд Трудовой партии Кореи проходил с 5 по 12 января. В ходе съезда лидер КНДР Ким Чен Ын был избран генеральным секретарем Трудовой партии Кореи.

Напомним, на военном параде, посвященном 75-летию создания Трудовой партии Кореи, который проходил в октябре 202 года, Ким Чен Ын извинился перед народом за свои ошибки и картинно пустил слезу.

Видео: Reuters

Новости на эту же тему:
КНДР Ким Чен Ын Северная Корея парад военный парад

Реклама

Новости партнеров

Кристина Орбакайте неожиданно стала женой известного певца
Украинцы будут получать субсидии по-новому
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!