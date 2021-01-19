"Северный поток – 2": на судно "Фортуна" наложат санкции

На российское судно-трубоукладчик "Фортуна", которое занимается строительством газопровода "Северный поток – 2" наложат санкции.

Немецкое минэкономики подтвердило получение информации от посольства США, передает Handelsblatt.

"Мы приняли это сообщение к сведению с сожалением", – говорится в сообщении.

Это первый случай, когда США не только пригрозили, но и фактически ввели санкции против "Северного потока – 2".

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В то же время правительство США надеется, что Германия пересмотрит свою позицию по газопроводу "Северный поток – 2".

Напомним, 16 января швейцарская страховая компания Zurich Insurance отказалась от участия в "Северном потоке – 2". Такое решение приняли из-за риска попасть под новые американские санкции.

Также в прошлую пятницу, 15 января, ведомство BSH сообщило, что расширило временные рамки уже выданного разрешения на строительство газопровода.