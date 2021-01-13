"Северный поток-2": США предупредили европейские компании о риске санкций

Компании могут оказаться под угрозой, если они не прекратят работу

США обратились к европейским компаниям, которые, возможно, помогают в строительстве газопровода "Северный поток – 2" с предупреждением о возможном введении санкций против них.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы пытаемся проинформировать компании о риске и убедить их уйти, пока не стало слишком поздно", – сообщил источник.

По словам источника, в списке могут фигурировать компании, занимающиеся страхованием, оказанием помощи в прокладке подводного трубопровода или проверкой строительного оборудования проекта.

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Так, компании могут оказаться под угрозой санкций США, если они не прекратят работу.

Напомним, американские санкции, вступившие в силу 1 января с принятием в Конгрессе США оборонного бюджета, фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

Участникам дано 30 дней на то, чтобы покинуть проекты, в противном случае им грозят санкции.