Помощь Украине в обмен на "Северный поток – 2": СМИ раскрыли планы Меркель

Власти Германии хотят привлечь инвестиции немецких компаний в Украину в качестве компромиссного решения, которое позволит им достроить российский газопровод "Северный поток – 2".

Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на источники в немецких правительственных кругах.

Читайте также: Вина за Вторую мировую? Почему Германия не отказывается от "Северного потока – 2"

"Экономическая судьба Украины тесно связана с судьбой спорного российского газопровода "Северный поток – 2" в Балтийском море: для того, чтобы завершить проект без дальнейших санкций США, федеральное правительство предлагает новой американской администрации Джо Байдена большую поддержку Украины", – пишут журналисты.

Реклама

Таким образом, Германия фактически хочет компенсировать Украине потери, которые страна понесет, когда Россия начнет транзит газа в обход нашей страны.

Пилотным немецко-украинским проектом, который уже был согласован в рамках экономического форума, стал завод по производству водородного топлива, который включает электролизную установку мощностью в 8,5 мегаватт.

Этот же проект должен способствовать реализации амбициозного Зеленого соглашения, согласно которому к 2050 году Евросоюз должен стать климатически нейтральным. В среднесрочной перспективе именно Украина может ЕС с этим помочь, поскольку мощностей завода должно хватать на производство 7,5 гигаватт зеленого водорода в год.

Видео: Сегодня