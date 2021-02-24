Не дойдет до Москвы: против якутского шамана Габышева возбудили уголовное дело

Мужчина все еще принудительно находится в психлечебнице

Российские следователи возбудили уголовное дело против якутского шамана Александра Габышева, которого в прошлом месяце принудительно увезли в психиатрический диспансер перед очередным походом на Москву.

Об этом сообщает Новая газета, ссылаясь на организацию "Правозащита Открытки".

Координатор правозащитной организации Алексей Прянишников утверждает, что Габышева обвиняют в применении насилия к силовикам (ст. 318 УК), за что ему может грозить вплоть до пяти лет лишения свободы.

Прянишников допускает, что дело могло быть возбуждено именно после рейда правоохранителей, которые увезли его в психбольницу. При этом иск о принудительной госпитализации был удовлетворен постфактум.

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"Нам озвучивали до этого, что проверка проводится, домой приезжали, изымали какие-то предметы. Пока подробностей никаких нет, он (представитель следствия. – Ред.) просто вызвал на завтра для проведения следственных действий, уже будут подробности в виде каких-то документов", – утверждает Прянишников.

Напомним, что Александр Габышев уже около двух лет безуспешно пытается дойти до Москвы, чтобы "изгнать Путина". Его уже неоднократно задерживали, а также отправляли в психдиспансер, но каждый раз его освобождали.

Шаман регулярно возобновлял шествие, в последний раз он объявил о новом походе в январе.