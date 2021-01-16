Шестеро украинцев две недели живут в аэропорту Мадрида

Шестеро украинцев на две недели застряли в аэропорту Мадрида. Еще 3 января они прилетели из Киева в Испанию, но пограничники не пустили их из-за карантина, говорится в новостях "Сегодня".

Домой улететь туристы должны были 10 января. Однако из-за сильных снегопадов в Испании авиакомпания рейс отменила и украинцам пришлось жить в аэропорту.

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Разместили их в жилом помещении для длительного пребывания в транзитной зоне терминала. В посольстве Украины в Испании сообщили: людей всем необходимым обеспечили. И в ближайшее время они вернутся в Киев рейсом через Стамбул.

Как известно, Испанию накрыли сильнейшие за последние десятилетия морозы и снегопады. Такого в стране не видели 35 лет. Температурный рекорд установил расположенный на севере Испании регион Арагон, где столбики термометров опустились до -25 по Цельсию.