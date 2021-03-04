Си Цзиньпин признал США главной угрозой Китаю в мире

В ответ госсекретарю США Тони Блинкену, который назвал Китай главным геополитическим вызовом XXI века, председатель КНР Си Цзиньпин объявил Соединенные Штаты "величайшей угрозой" своей стране.

Об этом сообщает The New York Times.

"Самым большим источником хаоса в современном мире являются Соединенные Штаты. США – самая большая угроза развитию и безопасности нашей страны", – сказал глава Коммунистической партии Китая.

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А в контексте экономических перспектив Поднебесной, Си Цзиньпин заявил, что "Восток растет, а Запад приходит в упадок".

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Заявления председателя Компартии Китая могут свидетельствовать о том, что Поднебесная постепенно отходит от удара, который по ней нанес коронавирус

Больше о своей стратегии развития страны Си Цзиньпин, как ожидается, расскажет на Всекитайском собрании народных представителей, которое является главным законодательным органом КНР.

Напомним, что в прошлом месяце американский президент Джо Байден поручил Пентагону создать рабочую группу по пересмотру военной стратегии в отношении Китая.

Мы также писали, что, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году, Байден призвал Евросоюз выступить единым фронтом с США в противостоянии Поднебесной.