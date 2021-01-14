Сильвио Берлускони экстренно госпитализирован: первые подробности

Везти экс-премьера и евродепутата в Италию было нецелесообразно

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Монако – у него диагностировали сердечную аритмию.

Об этом сообщает Rai News 24.

84-летнего политика доставили в кардиоторакальный центр в Монте-Карло 14 января. Он проходит плановую медицинскую проверку и через несколько дней вернется домой.

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В то же время, по данным ANSA, он попал в больницу из-за проблем с сердцем, а решение о необходимости срочной медпомощи было принято его личным врачом Альберто Зангрильо.

По его словам, ситуация была настолько опасной, что везти экс-премьера и евродепутата в Италию было нецелесообразно.

Сам Берлускони в это время находился на своей вилле в Ницце, где он самоизолировался из-за коронавирусной пандемии. Впрочем, это ему не особо помогло, так как в октябре он уже переболел COVID-19.