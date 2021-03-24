Сильвио Берлускони попал в больницу: что с ним

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали из-за проблем со здоровьем – в больницу он попал 23 марта.
Об этом сообщает la Repubblica, ссылаясь на его адвоката Федерико Чеккони.
"Из-за проблем со здоровьем Сильвио Берлускони госпитализироваy с утра понедельника", – заявил Чеккони 24 марта в миланском суде.
Он отметил, что каждую неделю с понедельника по среду экс-премьер проходит медобследования в клинике Сан-Рафаэль в Милане.
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