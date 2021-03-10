Ситуация в Армении накаляется: протестующие заблокировали парламент (фото)

В Ереван стягиваются полицейские со всех регионов страны

В Армении, где не утихают протесты противников премьер-министра Никола Пашиняна, во вторник, 9 марта, ситуация обострилась после того, как протестующие узнали, что президент так и не направил на проверку в Конституционный суд указ премьера об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

Об этом сообщает DW.

После этого единый кандидат от оппозиции на пост главы государства Вазген Манукян призвал манифестантов перекрыть все входы и выходы в здание парламента.

Полицейским не удалось остановить людей, и они перекрыли одну из улиц и заблокировали служебные вход и въезд на территорию парламента. Кроме того, протестующие установили большую палатку.

К зданию парламента были стянуты сотни правоохранителей со спецснаряжением и средствами, включая специальную технику, но протестующим удалось отгородиться от них баррикадой из мусорных баков.

Один из лидеров оппозиции Ишхан Сагателян заявил о готовности протестующих блокировать и другие госучреждения, которые, по его словам, "осуществляют антинациональную, антинародную и антиконституционную деятельность".

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"Мы должны окружить эти учреждения и заставить прекратить их работу", – сказал он.

К вечеру люди развели костры и греются в установленных палатках, время от времени скандируя: "Армения без Никола" и "Нация, армия, победа!"

По состоянию на 23:00 к парламенту также прибывали все новые полицейские, по сообщениям журналистов с места событий – их уже больше, чем протестующих, но пока все спокойно.

Часть людей к ночи разошлись, но многие остались – они заявляют, что будут стоять до тех пор, пока Никол Пашинян не подаст в отставку.

Напомним, очередной виток протестов начался после того, как премьер Армении Никол Пашинян заявил, что уволил главу Генерального штаба ВС Оника Гаспаряна, который потребовал его отставки, и назвал его требование попыткой переворота. Но президент Армении не подписал соответствующий указ.

После этого оппозиция призвала премьера Никола Пашиняна отказаться от увольнения начальника Генштаба, а взамен предложила "сделку" на внеочередных парламентских выборах.