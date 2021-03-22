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Скандал из-за закупки "Спутника V" в Словакии: премьер готов уйти в отставку

22 марта, 04:44

Юлия Безпечная

Ранее партнеры по коалиции выдвинули Игорю Матовичу ультиматум

Политический кризис в Словакии из-за закупок российской вакцины от коронавируса "Спутник V" может привести к отставке премьер-министра страны Игоря Матович, который готов уйти ради спасения правящей коалиции.

Об этом заявил сам Матович, передает DW.

По его словам, он готов уйти с поста, но остаться членом правительства.

Матович считает, что "ради разрешения ситуации" в отставку также должны уйти министры экономики и юстиции, которые представляют две партии – младших партнеров по правящей коалиции с партией Матовича "Обычные люди и независимые личности".

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Ранее партнеры по коалиции заявили, что покинут правительство, если Матович не уйдет в отставку до 24 марта.

Правительственный кризис разразился в Словакии после того, как выяснилось, что премьер-министр без согласования с партнерами заключил договор с Россией о поставках "Спутника V"1 марта страна уже получила первую партию российской вакцины.

Напомним, кризис из-за поставок в Словакию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" уже привел к отставке словацкого министра здравоохранения Марека Крайки.

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