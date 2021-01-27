Скандал с вакцинами: AstraZeneca отменила экстренную встречу с Еврокомиссией

Британо-шведская фармкомпания AstraZeneca отказалась проводить экстренные консультации с Европейской комиссией на фоне скандала из-за срыва графика поставок в Евросоюз вакцин от коронавируса.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники в Еврокомиссии.
"Представители AstraZeneca отказались от встречи с Еврокомиссией по поставкам вакцин, встреча отменена. ЕС продолжает требовать от компании объяснений своего объявления о сокращении поставок в ЕС в первом квартале", — отмечает агентство.
Напомним, что производитель "оксфордской" вакцины сообщил о проблемах с производством ее основного компонента, из-за чего количество доступных доз препарата будет на 60% меньше, чем ожидалось.
Стоит отметить, что, согласно контракту, в первом квартале 2021 года AstraZeneca обязалась подставить в Евросоюз 100 млн доз своей вакцины от коронавируса. Однако глава компании Паскаль Сорио заявил об отставании от графика на два месяца, но заверил, что в AstraZeneca уже работают над решением проблемы.
На этом фоне в Евросоюзе пригрозили компании судом и допустили возможность введения запрета на экспорт COVID-вакцины за пределы сообщества.
А готовы ли украинцы прививаться от коронавируса, смотрите в видеосюжете:
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