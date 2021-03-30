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Скандал с вакциной в Бразилии: глава МИД подал в отставку

30 марта, 04:21

Юлия Безпечная

Араужу обвиняют в провале закупки вакцин от COVID-19

В Бразилии министр иностранных дел Эрнесту Араужу направил запрос президенту Жаиру Болсонару о своей отставке на фоне обвинений в провале закупки вакцин против коронавируса.

Об этом со ссылкой на источники сообщает местное агентство Globo, официальной информации пока нет.

Собеседники издания рассказали, что Араужу уже предупредил о решении оставить министерство своих ближайших советников.

В Национальном конгрессе Бразилии Араужу обвиняют в том, что он способствовал изоляции Бразилии на международной арене, чем препятствовал получению вакцин. Якобы своими действиями он лишил страну возможности прибегнуть к помощи мирового сообщества для ускорения получения вакцин от COVID-19.

В частности, по мнению законодателей, его поддержка политики США по Китаю привела к трениям с этим важным торговым партнером Бразилии, который к тому же является крупнейшим производителем вакцин в мире.

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Ранее в Бразилии сообщили, что начали испытание собственной вакцины от коронавируса ButanVac.

Напомним, бразильское Национальное агентство по санитарному надзору 11 марта одобрило вакцину от коронавируса компании AstraZeneca.

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