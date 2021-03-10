Скандал в Чехии: президента назвали слабоумным за пиар российской вакцины

В Чехии разгорелся скандал, после того как президент Милош Земан потребовал от премьера Андрея Бабиша уволить ряд министров, выступающих против упрощенной легализации российской вакцины от коронавируса Sputnik V.

Об этом сообщает издание Novinky.cz.

По словам главы государства, глава Минздрава Ян Блатны, главы МИДа Томаш Петржичек и глава Госинститута по контролю за наркотиками Ирена Сторова являются самыми большими препятствиями на пути импорта российской вакцины Sputnik V в Чешскую Республику.

Президент утверждает, что Блатны и Сторова "виновны в том, что люди будут продолжать умирать" из-за их отказа разрешить вакцинацию в Чешской Республике с помощью Sputnik V, которая, в отличие от других используемых вакцин, не была одобрена Европейским медицинским агентством (EMA) Евросоюза.

В ответ депутаты от оппозиции назвали действия Земана недопустимыми и опасными. По их словам, это лоббирование российской вакцины.

Глава Чешской пиратской партии Иван Бартош напомнил, что президент не имеет полномочий увольнять министров: "Эта роль не принадлежит ему, и избиратели ему ее не дали. Проблемы с вакцинами должны решать эксперты, а не политики. Самое главное – это защита здоровья граждан".

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По словам главы движения независимых мэров STAN Вита Ракушана, заявления Земана опасны: "Очевидно, что президент лоббирует российскую вакцину до такой степени, что это угрожает даже конституционности Чешской Республики".

"Девяностые годы закончились, – сказал Земану председатель Народной партии Мариан Юречка. – Недопустимо, чтобы президент требовал увольнения Блатны, который не отвечает интересам России и Китая и отвергает нестандартную процедуру в случае исключения вакцины".

А бывший министр и экс-депутат Мирослав Калоусек призвал чехов подумать лучше на следующих президентских выборах: "Это не государственная измена, не волнуйтесь и не воспринимайте это всерьез. Это просто заявление болезненного старика на поздней стадии слабоумия".

Премьер Бабиш отклонил призыв президента Земана уволить министров, заметив, что кадровые изменения в правительстве не обсуждаются. Он заявил, что теперь у правительства есть другие задачи, кроме кадрового деления в кабинете министров.

"Мы делаем упор на вакцинацию, кадровых изменений в правительстве нет", – сказал премьер.

Напомним, именно Земан попросил Путина о предоставлении Чехии российской вакцины.

Также напомним, что решение закупить Sputnik V обернулось для Словакии тяжелым политическим кризисом, из-за которого может распасться правительство соседней страны.

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