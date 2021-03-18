AstraZeneca реабилитировалась? Почему страны возобновляют вакцинацию

Все больше стран Европы возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca. Это случилось после того, как европейский регулятор заявил о безопасности британской разработки.

В ЕС призывают вакцинироваться

Европейское агентство по лекарственным средствам не нашло связи между препаратом AstraZeneca и случаями тромбоза у вакцинированных.

"Комитет пришел к четкому научному выводу: это безопасная и эффективная вакцина. И она не связана с риском образования тромбов и проблемами со свертываемостью крови", – сказала глава организации Эмер Кук.

Она подчеркнула, что AstraZeneca эффективно защищает от COVID-19, а также позволяет снизить риски тяжелого течения болезни. В то же время полностью исключить связь между случаями тромбоза и вакциной специалистам не удалось, поэтому регулятор продолжит отслеживать такие тенденции.

Британское управление по контролю лекарственных средств также не нашло доказательств того, что AstraZeneca вызывает образование тромбов.

"Об этом сообщалось менее чем в одном случае на миллион человек, сделавших прививку в Британии, и (тромбы. – Ред.) также могут возникнуть естественным путем – причинной связи с вакциной не было установлено", – сказано в сообщении.

Какие страны возвращают вакцинацию?

Франция

Италия

Литва

Испания

Португалия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что завтра он сделает прививку от коронавируса. Аналогичное обещание дал глава французского правительства Жан Кастекс.

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"Я получу свою (первую дозу вакцины) завтра в центре, который сейчас использует вакцину Oxford/AstraZeneca", – отметил Джонсон.

На скандал вокруг AstraZeneca отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, нет оснований для приостановления или уменьшения использования вакцины в нашей стране.

"Я считаю, что информационная атака началась на AstraZeneca или на Covishield. Я не знаю, кем она, эта война, начата, но на уровне Украины пока оснований для того, чтобы уменьшать вакцинацию AstraZeneca, я, честно говоря, не вижу", – сказал глава государства.

Кто отказался использовать AstraZeneca?

Несмотря на решение европейского регулятора, власти Норвегии решили повременить с возобновлением кампании. Вероятно, это связано с недавним исследованием ученых, которые подтвердили связь между COVID-вакциной AstraZeneca и образованием тромбоза.

"Наша теория о том, что это сильный иммунный ответ, который с большой вероятностью возник после вакцинации, нашла подтверждение. Мы определили специфические антитела у тромбоцитов, которые дают картину, которая знакома нам из других областей медицины, но вызвана медикаментами", – отметил профессор Пол Андре Хольме.

Как сообщалось ранее, медсестра одной из клиник Грузии впала в кому сразу же после вакцинации препаратом AstraZeneca. Состояние 27-летней сотрудницы медучреждения тяжелое.